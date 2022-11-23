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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حياة كريمة تنظم زيارة لطلاب جامعة الفيوم لمشروعات المبادرة بقرية الغرق

طلاب جامعة الفيوم
طلاب جامعة الفيوم أثناء تفقدهم لاحدى مشروعات المبادرة

نظمت مؤسسة حياة كريمة  بمحافظة الفيوم زيارة توعوية لعدد من طلاب جامعة الفيوم لمشروعات المبادرة بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع جامعة الفيوم بهدف تعريف الطلاب بأعمال المؤسسة داخل المحافظة، وتشجيع الشباب للعمل التطوعي بالمؤسسة.

تم اختيار ٦٠ طالبا وطالبة من كليات وفرق مختلفة من خلال الدكتور محمد يحيى مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمعسكرات، كما رافق الطلاب خلال الزيارة عصام محمد منسق مؤسسة حياة كريمة وعمران الحجر متطوع مركز إطسا ومتطوعون آخرون. 

واستقبل الطلاب في موقع المشروعات رئيس الوحدة المحلية بالغرق و منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية وعدد من منفذي المشروعات بالقرية.

كما قام رئيس الوحدة أيضًا بالمرور على المشروعات مع الطلاب وهي (مركز طبي - نقطة اسعاف - مجمع خدمات حكومية - مجمع زراعي وبيطري - موقف سيارات - سوق تجاري) واستعرض اهمية تلك المشروعات وكيف انها تلبي احتياجات المواطنين بالقرية، وكذلك معدلات تنفيذ هذه المشروعات.

وتم الاستماع لاستفسارات واقتراحات الطلاب، ودعوتهم للعمل التطوعي بالمؤسسة لتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع وإفادة المواطنين.

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد جلسة حوار مجتمعي لمتابعة المشروعات

 

حياة كريمة بالفيوم تنظم زيارة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئيسية بمركز أطسا.. صور

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