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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبًا تأهل لـ بطولة الجمهورية للجامعات في الكاراتيه

معاذ جمال
معاذ جمال

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معاذ جمال فهمى، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، لتأهيله لبطولة الجمهورية للجامعات عن جامعة كفر الشيخ في لعبة الكاراتيه، عقب حصوله على  المركز الثاني في بطولة الكاراتيه جامعه كفر الشيخ، بالإضافة، لحصوله على المركز الخامس قطاعات الجمهورية للعام الثاني على التوالي وتأهيله للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية.
 

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 اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتشجيع المواهب، واكتشافهم في كافة المجالات، الرياضية والفنية والثقافية، وفي مجال الصحافة والالقاء، وغيرهم سواء طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المتعددة، أو بمراكز الشباب، وبكليات جامعة كفر الشيخ.

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