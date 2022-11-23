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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة فى حملة تموينية بالقليوبية

حملة
حملة

شنت اليوم الأربعاء مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة رقابية مكبرة على الأسواق بمدينة الخانكة، بحضور إيمان عادل، مدير ادارة تموين الخانكة، ومأموري الضبط القضائي بالإدارة، وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وذلك لضبط الأسواق والتصدي لكافة أنواع المخالفات، بما يضمن الحماية الكاملة لجمهور المستهلك من اقتناء سلع فاسدة أو مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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جاءت الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإشراف عيد عبد الله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.
وكانت الحملات الرقابية التى شنتها مديرية التموين بالقليوبية، قد أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات اللحوم بدون ترخيص بحوزة المدير المسئول عن المصنع، وبحيازته لحوم مجهولة المصدر، وبها مرض الصفرا والحمى، وتم الذبح خارج المجزر، وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة وهى 453 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي.
كما تم ضبط عدد 3 محلات لبيع الدواجن تعمل بدون ترخيص و بحيازتها دواجن بدون بيانات، وقد تم التحفظ على 263 كيلو دواجن، 18 كيلو أسماك مملحة، وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقد أكد عيد عبد الله أبوزيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لإحباط جرائم معدومى الضمير المتاجرين بحقوق المواطن، وضبط حالة البيع والشراء فى الأسواق.
وأضاف "أبوزيد"، أن تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتمثل فى ضبط الأسواق، ومواجهة المتاجرين بحق المواطنين، وحماية المستهلك بصورة كبيرة من جرائم الغش التجارى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية.

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