طريقة عمل كسكسي بالدجاج والخضار.. بمذاق لا يقاوم

كسكسي بالدجاج والخضار من الاطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كسكسي بالدجاج والخضار.



مقادير كسكسي بالدجاج والخضار



كسكسي

٢صدور دجاج جوليان

٢كوب طماطم جوليان

٢فلفل ألوان جوليان

كوب بسلة بالجزر

مرقة

زبدة

زيت نباتي

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير كسكسي بالدجاج والخضار



في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع صدور الدجاج ونشوحها ثم نضيف التوابل كلها ونقلب ثم نضع البسلة بالجزر والطماطم ونشوح ثم نضع الفلفل الألوان ونقلب ثم نضيف المرقة ونقلب جيداً ونتركها حتى تغلي ثم تقدم مع الكسكسي وبالهنا والشفا

