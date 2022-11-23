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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمواجهة احتكار وحجب السلع.. خطة وزارة التموين لمراقبة الأسوق ومتابعة الأسعار

صدى البلد

تعمل وزارة التموين و التجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذها فى كافة أنحاء البلاد وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم فى شراء حاجاتهم الضرورية ، ولضمان وصول السلع الى المستهلك بأسعار مناسبة قامت الوزارة بتشديد الرقابة على الأسواق .

وخلال السطور التالية نستعرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

وشملت خطة الوزارة تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى او الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

مراقبة  حلقات تداول السلع الغذائية

وعملت وزارة التموين و التجارة الداخلية من خلال مديرياتها فى المحافظات على متابعة كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

غرف عمليات بمديريات التموين 

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعة توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة اى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.

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