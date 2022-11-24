وجدت علاجا لعدوى تصيب مرضى السرطان..مصرية تفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي

رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، فوز مصرية بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي.



وخلال الفقرة، قالت الدكتورة داليا شتا، الفائزة بالجائزة، إن الجائزة لاني، وجدت علاج لعدوي تصيب مرضي السرطان، مضيفة أن هذا العلاج بتعامل مع مرضى مرضى ضعف المناعة بشكل عامة.

أعمل على هذا الأمر منذ أربعة أشهر



وأضافت الدكتورة داليا شتا، الفائزة بالجائزة، أن أعمل على هذا الأمر منذ أربعة أشهر، ووصلت لنتائج في غاية الأهمية، متابعة أن اعمل حاليا على عيانات من الرئة الخاصة بمرضي السرطان، وبعدها أذهب للتجارب السريرية.