عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وجدت علاجا لعدوى تصيب مرضى السرطان..مصرية تفوز بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي

سرطان
سرطان

رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، فوز مصرية بجائزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي

 

txt

ريادة مشروع بحثي لإنتاج مواد صديقة للبيئة بـ جامعة طنطا .. صور


وخلال الفقرة، قالت الدكتورة داليا شتا، الفائزة بالجائزة، إن الجائزة لاني، وجدت علاج لعدوي تصيب مرضي السرطان، مضيفة أن هذا العلاج بتعامل مع مرضى مرضى ضعف المناعة بشكل عامة. 

 

أعمل على هذا الأمر منذ أربعة أشهر


وأضافت الدكتورة داليا شتا، الفائزة بالجائزة، أن أعمل على هذا الأمر منذ أربعة أشهر، ووصلت لنتائج في غاية الأهمية، متابعة أن اعمل حاليا على عيانات من الرئة الخاصة بمرضي السرطان، وبعدها أذهب للتجارب السريرية.

مشروع بحثي السرطان اخبار التوك شو افضل مشروع بحثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

ريادة مشروع بحثي لإنتاج مواد صديقة للبيئة بـ جامعة طنطا .. صور

ترشيحاتنا

رقية شرعية للحماية من العين والحسد.. داوم عليها كل يوم يحفظك الله

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : احذر من مديرك

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : مفاجآت غير سارة

المستشار حماده الصاوي يلتقي بأعضاء المنتدى الإقليمي للنيابات العامة في القارة الأفريقية

بولندا تطلب من ألمانيا إرسال قاذفات صواريخ باتريوت لأوكرانيا

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 : النجاح في انتظارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. التاتو يصيبك بمرض خطير

افتكاسة جديدة.. طريقة عمل قالب الطعمية بالزبادي والنعناع

ذهب وألماس | ساعة زوج جومانا مراد تثير ضجة على السوشيال ميديا

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ