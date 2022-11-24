نفذوا 9 جرائم.. أمن الجيزة يسقط عصابة المساكن في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (ثلاثة أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب) .
متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهم أمكن ضبط كافة المسروقات ، لدى عميلهم "حسن النية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.