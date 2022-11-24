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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الضربات التركية في سوريا تهدد سلامة الجنود الأمريكيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يوم الأربعاء، إن الضربات الجوية التركية في الآونة الأخيرة، شمال سوريا، هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، محذرة من أن الوضع المتصاعد يعرِض للخطر سنوات من التقدم ضد مقاتلي تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، البريجادير جنرال بات رايدر، في بيان إن "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت، بشكل مباشر، سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم داعش والاحتفاظ باحتجاز أكثر من 10 آلاف معتقل من التنظيم المتشدد".

واستهدفت مسيّرة تركية، الثلاثاء، قاعدة عسكرية مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة الحسكة (شمال شرقي)، وفق ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية، مشيرة إلى سقوط اثنين من عناصرها.

والتحالف الدولي هو الداعم الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنّفها أنقرة منظمة "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لـ"حزب العمال الكردستاني".

وينتشر بضع مئات من عناصر قوات التحالف الدولي، وأبرزها القوات الأمريكية، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ويتمركزون في قواعد في محافظة الحسكة والرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

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اختراق المجال الجوي

ونقلت كالة "رويترز" عن مصادر تركية وأخرى من المعارضة السورية، الثلاثاء، أن طائرات حربية تركية استخدمت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة، لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وقال مسؤول أمني تركي كبير وشخصيتان بارزتان في المعارضة السورية على اتصال بالجيش التركي لـ"رويترز"، إنَّ طائرات مقاتلة حلَّقت في الأجواء السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة، وإن أنقرة على اتصال مع روسيا بشأن هذا الأمر.

وأوضح المسؤول الأمني ​​التركي أن "الطائرات التركية استخدمت المجال الجوي الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة وروسيا. وأُجري بعض التنسيق مع هذين البلدين".

ضربات تركية

وتواصل تركيا استهداف مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تصميمه" على التدخل لتأمين الحدود الجنوبية لبلاده.

وقال أردوغان، الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "لدى تركيا الوسائل لملاحقة ومعاقبة الإرهابيين المتورطين في الهجمات ضدها، داخل حدودها وخارجها".

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وأضاف أن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية، وأن عملياتها ستضمن وحدة أراضي سوريا وكذلك العراق حيث نفذت أيضاً عمليات ضد مسلحين أكراد.

وأطلقت تركيا ليلة السبت الأحد، سلسلة ضربات جوية طاولت مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في شمال العراق، والوحدات الكردية في سوريا، بعدما اتهمتهما بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول في 13 نوفمبر، أسفر عن سقوط ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، فيما نفى الطرفان أي دور لهما في الاعتداء.

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