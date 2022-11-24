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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصته فيها عِبر حياتية غير طبيعية.. أسر ياسين يودع مساعده

صدى البلد

ودع الفنان اسر ياسين ، مساعده الذى توفى منذ 3 اسابيع ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  “ فيسبوك ” . 

 

وكتب اسر ياسين " اهداء لمجدي ، كان المساعد بتاعي لأكتر من ١٤ سنة، قصته فيها كمية عِبر حياتية غير طبيعية.. اشتغل كهربائي لمدة تلاتين سنة وبعد كده حصتله حادثة موت اتكتبله فيها عمر جديد..ومن هنا ابتدا يشتغل مساعد ليا بناءًا علي نصيحة أبويا اللي رشحهولي عشان اخلاصه وأمانته.

 

وتابع "  عمره ما كان يتخيل انه يشتغل في السيما ويقابل روبي ومني زكي ومحمود حميدة!! ومش بس كده، ده كمان وقف قدام الكاميرا كذا مرة في أدوار شرفية..كل الناس حبته لأنه يخش القلب علي طول لطيبته وبساطته.


‎واضاف " كان يخاف عليا جداً بالذات في مشاهد الاكشن..وكنا ساعات بنتقمص من بعض لما نخش في حوارات عبثية عن الحياة وبعدها نقوم مهيفيين بأي كلام زي الصورة اللي في البوست.


واشار ياسين " اللذيذ في الموضوع انه كان ييجي يسألني عن نصيحتي في حاجات شخصية علي رغم فرق السن..مفيش طفل يشوفه غير ولازم يبتسم لا إرادياً بسبب وشه البشوش والطفولي.


واختتم " مجدي رحل عن عالمنا من ٣ أسابيع ، ولحد النهاردة أنا ما اتكلمتش عنه. يمكن لأني بتجنب ده أو أني معتبره ماحصلش، مش عارف.. بس اللي عارفه كويس أوي أنه حقيقي واحشني، سلام يا ميجو ♥️ الفاتحة . 

الفنان آسر ياسين آسر ياسين فيسبوك محمود حميدة منى زكى

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