الحديدي: اتحاد الكرة تعاقد مع أجيري براتب أعلى مما يتقاضاه رينارد

أكد عمرو الحديدي، نجم الأهلي الأسبق، أنه كان يتمنى إتمام التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب الوطني عام 2018، خلفا لهيكتور كوبر آنذاك.



وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " حازم إمام تواصل مع هيرفي رينارد من أجل قيادة المنتخب المصري خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر".

عقد رينارد..



وتابع: "رينارد كان يتقاضى مبلغ 90 ألف دولار شهريا، ولم يتم إتمام التعاقد معه، وتعاقد اتحاد الكرة وقتها مع المكسيكي خافير أجيري براتب أعلى مما كان سيتقاضاه رينارد".



وأتم: "رينارد مدرب كبير ويمتاز بالشخصية القوية، وهو ما ظهر خلال قيادته للمنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام الأرجنتين وتطبيق طريقة لعب محددة وهي اللعب على مصيدة التسلل".