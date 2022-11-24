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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكراه.. قصة وفاة ابن الفنان شعبان حسين بعز شبابه

شعبان حسين وابنه
شعبان حسين وابنه

ذكرى شعبان حسين.. يوافق اليوم الخميس 24 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان حسين، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1940، ورحل عن عالمنا في 22 مايو عام 2013 ، عن عمر يناهز الـ 73 سنة. 

 

شعبان حسين ووفاة ابنه الشاب 

وفي صباح يوم السبت 9 يونيو 2018، توفى المؤلف الشاب محمد شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان حسين، عن عمر يناهز 39 عامًا، فجأة. 

وصُدم أصدقاء محمد شعبان بخبر وفاته، وقدموا لأسرته أحر التعازي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داعين الله له بالرحمة. 

وأثارت وفاة نجل المؤلف الشاب محمد شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان حسين، عن عمر 35 عاما، حالة من الحزن داخل الوسط الفني، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. 

وانتشرت العديد من الصور لـ محمد شعبان، وظهر في لقطات له مع زوجته المحجبة وابنيه الصغيرين وعدد من أصدقائه المقربين من خارج الوسط الفني.

وكان المؤلف الشاب محمد شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان حسين يحضر لمسلسل «شارع جامعة الدول»، ولكنه رحل قبل البدء فيه. 

 

أعمال شعبان حسين 

فدم الفنان شعبان حسين ، عدة أعمال فنية مميزة، منها على خشبة المسرح، مسرحيات: (الهمجي، وتخاريف، ووجهة نظر، وماما أمريكا، وكارمن، ولعبة الست)، أما الأفلام منها: (جواز بقرار جمهوري، وناصر 56، وإعدام ميت، وسواق الأتوبيس، ودماء على الأسفلت).

وتألق شعبان حسين، أيضا على شاشة التليفزيون، وكان آخر ظهور له مع الفنان يحيى الفخراني من خلال العمل الدرامي "شيخ العرب همام".

 

وفاة شعبان حسين 

وفي يوم 22 مايو من عام 2013، وأثناء تواجده مع أسرته وسط أبنائه، فاجأته أزمة قلبية حادة ليرحل بعد لحظات سريعة عن عمر ناهز 73 عاما وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابرها، وتلقى العزاء فيه الفنان يحيى الفخراني، حيث كانت ليلة العزاء بمسجد أسد بن الفرات بالدقي. 

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