ترفض المفاجأت .. شوبير يعلق على فوز إسبانيا على كوستاريكا | شاهد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على فوز منتخب إسبانيا على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكتب شوبير عبر تويتر “ أسبانيا ترفض المفاجأت وتبدء مشوارها بإكتساح كوستاريكا بسباعية نظيفة ”.

و استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بانتصار كاسح على نظيره الكوستاريكي بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

بتلك النتيجة، اصبح رصيد إسبانيا لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة التي تضم أيضًا اليابان وألمانيا.