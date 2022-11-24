أفارقة المونديال (13)..جون بانتسيل: أرشح غانا للفوز بكأس العالم..وصلاح وماني غير محظوظين

حدث فريد كان ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

وبالنظر إلى المنتخبات العربية والإفريقية، البداية كانت بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما اللاعب إينر فالنسيا.

ثم فاز منتخب السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2 /1 في أولى مفاجآت المونديال، وخسر منتخب السنغال أمام هولندا 2/0، ثم تعادل منتخب تونس سلبياً مع الدنمارك، وأخيراً تعادل منتخب المغرب سلبياً مع كرواتيا.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبون الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام 2022 (بقطر).

“صدى البلد” يُحاور جون بانتسيل، في الحلقة الثالثة عشر من سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب غانا، لاعب سابق في وست هام وليستر سيتي وفولهام الإنجليزي، وشارك مع منتخب غانا في كأس العالم 2006، 2010، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:

نص الحوار:.

*ماهي ذكرياتك مع بطولة كأس العالم؟

لدي ذكريات في كأس العالم عامي 2006 و2010، وقدمنا مباريات جيدة في البطولة الأخيرة في ذلك الوقت وكنت سعيد بالمشاركة بكل تأكيد.

*ما هو أغرب موقف تعرضت له في المونديال؟

أعتقد لا يوجد شئ، سوى عدم تلقي دعم جيد من جانب الجماهير حينما تأهلنا إلى المونديال ومن ثم تخطي الأدوار تباعاً كان شئ صعب لنا كلاعبين.

*ما رد فعلك بعدما أضاع جيان ركلة الجزاء الشهيرة أمام أورجواي؟

بالتأكيد شعرت بالحزن الشديد، لكنها كرة القدم تمنحك الهدايا من الأخطاء وإذا لم تنجح في إستغلالها تجعلك حزين، لم يكن لديه حظ.

*كيف ترى حظوظ منتخب غانا في كأس العالم؟

أنا أعتقد أن غانا تمتلك فرصة كبيرة في الصعود من دور المجموعات، المشاركة في كأس العالم تتطلب إمتلاكك خبرة كبيرة، وهذا الجيل يمتلك خبرات جيدة.

*من اللاعب الذي تتوقع أن يقدم أداء جيد في كأس العالم مع غانا؟

أنا أعتقد أن اللعب كمجموعة هو من يخلق القدرة على خلق نتائج جيدة، لكن أتوقع توماس بارتي، هو أحد أفضل اللاعبين في غانا ولديه سيرة ذاتية كبيرة بعد لعبه في أكبر الدوريات الأوروبية، وكذلك جوردان أيو، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين.

*كيف ترى حظوظ الفرق الإفريقية في كأس العالم؟

كل الفرق الإفريقية لديها حظوظ في التأهل، لديهم الإمكانيات، لذلك لا أستطيع ذكر إسم فريق عن الأخر.

*كيف ترى غياب محمد صلاح وماني عن كأس العالم؟

أنه لسوء الحظ غياب الثنائي بالإضافة إلى زاها، لاعب منتخب كوت ديفوار، حزين بالتأكيد، يمتلكوا إمكانيات رائعة ويستحقوا المشاركة في المحافل الدولية الكبرى لكن لديهم سوء حظ بكل تأكيد.

*من الفريق الذي ترشحه للفوز ببطولة كأس العالم؟

غانا بالطبع، لدينا خبرات جيدة، لدينا إمكانيات رائعة، مدير فني عظيم، لما لا نتوج بالبطولة.

*ماذا لوكان محمد صلاح غانياً.. هل من الممكن أن يساعد منتخب غانا في التتويج بكأس العالم؟

كان سيقدم أداء جميل مع الفريق، هو لديه قدرات جيدة، وسيصبح المنتخب أكثر ولكنه ليس كافي وحده من أجل جلب بطولة كأس العالم.

*ما هي أفضل مباراة لك في كأس العالم؟

أعتقد مباراة التشيك، لقد بذلت جهداً كبيراً وقدمت أداءأ جيداً للغاية.