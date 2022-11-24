عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفارقة المونديال (13)..جون بانتسيل: أرشح غانا للفوز بكأس العالم..وصلاح وماني غير محظوظين

جون بانتسيل - أسطورة
جون بانتسيل - أسطورة غانا

حدث فريد كان ينتظره عشاق كرة القدم العربية والأفريقية والعالمية، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

وبالنظر إلى المنتخبات العربية والإفريقية، البداية كانت بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما اللاعب إينر فالنسيا.

أفارقة المونديال (8) .. رياض الجلاصي: منتخب تونس يحتاج خبرات معلول بكأس العالم.. وغياب صلاح خسارة كبيرة للعرب

أفارقة المونديال(9).. جوهر المناري: حزين لغياب مصر عن كأس العالم.. ومن ينتقد قطر "حاسد"

ثم فاز منتخب السعودية على الأرجنتين بنتيجة 2 /1 في أولى مفاجآت المونديال، وخسر منتخب السنغال أمام هولندا 2/0، ثم تعادل منتخب تونس سلبياً مع الدنمارك، وأخيراً تعادل منتخب المغرب سلبياً مع كرواتيا.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبون الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام 2022 (بقطر).

أفارقة المونديال(7).. أوجين إيكيكي: هدفي في إنجلترا الأغلى في مسيرتي.. وإنجوسيا مفاجأة الكاميرون بكأس العالم

أفارقة المونديال (6).. فرديناند كولي:أتمني تأهل السنغال لنهائي كأس العالم .. وما حدث في 2002 أشبه السحر

“صدى البلد” يُحاور جون بانتسيل، في الحلقة الثالثة عشر من سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب غانا، لاعب سابق في وست هام وليستر سيتي وفولهام الإنجليزي، وشارك مع منتخب غانا في كأس العالم 2006، 2010، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:

نص الحوار:.

*ماهي ذكرياتك مع بطولة كأس العالم؟

لدي ذكريات في كأس العالم عامي 2006 و2010، وقدمنا مباريات جيدة في البطولة الأخيرة في ذلك الوقت وكنت سعيد بالمشاركة بكل تأكيد.

*ما هو أغرب موقف تعرضت له في المونديال؟

أعتقد لا يوجد شئ، سوى عدم تلقي دعم جيد من جانب الجماهير حينما تأهلنا إلى المونديال ومن ثم تخطي الأدوار تباعاً كان شئ صعب لنا كلاعبين.

*ما رد فعلك بعدما أضاع جيان ركلة الجزاء الشهيرة أمام أورجواي؟

بالتأكيد شعرت بالحزن الشديد، لكنها كرة القدم تمنحك الهدايا من الأخطاء وإذا لم تنجح في إستغلالها تجعلك حزين، لم يكن لديه حظ.

*كيف ترى حظوظ منتخب غانا في كأس العالم؟

أنا أعتقد أن غانا تمتلك فرصة كبيرة في الصعود من دور المجموعات، المشاركة في كأس العالم تتطلب إمتلاكك خبرة كبيرة، وهذا الجيل يمتلك خبرات جيدة.

*من اللاعب الذي تتوقع أن يقدم أداء جيد في كأس العالم مع غانا؟

أنا أعتقد أن اللعب كمجموعة هو من يخلق القدرة على خلق نتائج جيدة، لكن أتوقع توماس بارتي، هو أحد أفضل اللاعبين في غانا ولديه سيرة ذاتية كبيرة بعد لعبه في أكبر الدوريات الأوروبية، وكذلك جوردان أيو، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين.

*كيف ترى حظوظ الفرق الإفريقية في كأس العالم؟

كل الفرق الإفريقية لديها حظوظ في التأهل، لديهم الإمكانيات، لذلك لا أستطيع ذكر إسم فريق عن الأخر.

*كيف ترى غياب محمد صلاح وماني عن كأس العالم؟

أنه لسوء الحظ غياب الثنائي بالإضافة إلى زاها، لاعب منتخب كوت ديفوار، حزين بالتأكيد، يمتلكوا إمكانيات رائعة ويستحقوا المشاركة في المحافل الدولية الكبرى لكن لديهم سوء حظ بكل تأكيد.

*من الفريق الذي ترشحه للفوز ببطولة كأس العالم؟

غانا بالطبع، لدينا خبرات جيدة، لدينا إمكانيات رائعة، مدير فني عظيم، لما لا نتوج بالبطولة.

*ماذا لوكان محمد صلاح غانياً.. هل من الممكن أن يساعد منتخب غانا في التتويج بكأس العالم؟

كان سيقدم أداء جميل مع الفريق، هو لديه قدرات جيدة، وسيصبح المنتخب أكثر ولكنه ليس كافي وحده من أجل جلب بطولة كأس العالم.

*ما هي أفضل مباراة لك في كأس العالم؟

أعتقد مباراة التشيك، لقد بذلت جهداً كبيراً وقدمت أداءأ جيداً للغاية.

المونديال أس العالم أخبار الرياضة كأس العالم سلسلة أفارقة المونديال أفارقة المونديال جون بينتسل أسطورة غانا منتخب غانا جون بانتسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

في كأس العالم 2022..حكم إفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

مفاجأة| الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بصقت على وجهي وجريت منها.. اعترافات بائع الفلافل في قضية عاملة النظافة

ترشيحاتنا

تحت تأثير الحشيش..إحالة متهم بدهس عائلة على الدائري للجنايات

الانقطاع الأكبر منذ بدء الحرب.. العاصمة الأوكرانية بلا كهرباء أو مياه

عار.. وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم

رسالة إيه ما تحترمونا.. تعليق مثير من شوبير على صورة منتخب ألمانيا |فيديو

تعاون مع تشاد في تصنيع الألبان وتصدير الأمصال واللقاحات المصرية

الصحة العالمية: 40 مليون طفل معرّضون بشكل خطير للإصابة بالحصبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

يؤذى الكبار والصغار|بعد تحذيرات الصحة.. هؤلاء الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المخلوي

أمل جديد لمصابي الزهايمر| دواء يوقف تقدم المرض.. يناير المقبل

بعد ظهورهما لأول مرة.. معلومات عن ابنة عبلة كامل وزوجها الانجليزي

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ