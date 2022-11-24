تعلمك الأم كل شيء .. حسين الجسمى يوجه رسالة لـ جمهوره | شاهد

وجه الفنان حسين الجسمى ، رسالة لـ جمهوره عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” .

وكتب حسين الجسمى “ تعلمك الأم كل شيء باستثناء كيفية العيش بدونها ”.

أحدث أعمال حسين الجسمي

حسين الجسمي سفير حملة تعداد الشارقة.. يتعاون الفنان حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كوجه إعلامي وسفيراً لحملة "تعداد الشارقة 2022" تحت شعار "إنت مهم"، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.