ليس احتقارا لمنافسيك..نيمار يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة البرازيل فى كأس العالم|شاهد

وجه نيمار ، لاعب منتخب البرازيل ، رسالة لـ جمهوره ونشر عدة صور له بقميص منتخب بلاده وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب نيمار " الحلم والهدف ووضع هدفك كأولوية ليس احتقارًا لمنافسيك، بل هدفًا تسعى خلفه.

غدا يبدأ ".

و توقع المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، بطل كأس العالم 2022.

وقال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "أتوقع البرازيل أو إنجلترا أو فرنسا"، متابعا: "إنجلترا صاحبة أقوى دوري في العالم، ولديها ذخيرة كبيرة من اللاعبين".

وأضاف: "فرنسا فريق كبير ولديها افضل مدرسة كرة في العالم"، لافتا: " استبعد الأرجنتين لأن دفاعها سيئ وألمانيا من الممكن أن تصل لقبل النهائي".