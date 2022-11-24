حبس 20 متهما لحيازتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.



كان قطاع الأمن العام شن بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 16 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما، لـ 11 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7153 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.