عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 20 متهما لحيازتهم مواد مخدرة فى حملة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 متهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

مصرع عروسين خنقا بالغاز بالخصوص في القليوبية

شرع فى قتل خاله.. السجن سنة مع الشغل لـ سائق فى القليوبية


كان  قطاع الأمن العام شن بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 16 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما، لـ 11 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن  تنفيذ 7153 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية حملة مكبرة قطاع مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام المعمل الجنائى حيازة الأسلحة النارية مراكز وأقسام الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

في كأس العالم 2022..حكم إفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

مفاجأة| الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بصقت على وجهي وجريت منها.. اعترافات بائع الفلافل في قضية عاملة النظافة

موضوعات متعلقة

مصرع عروسين خنقا بالغاز بالخصوص في القليوبية

تحذير للجميع| القاتل الصامت ينهي حياة طبيبة القليوبية.. التفاصيل الكاملة

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة بالخصوص في القليوبية

ترشيحاتنا

تحت تأثير الحشيش..إحالة متهم بدهس عائلة على الدائري للجنايات

الانقطاع الأكبر منذ بدء الحرب.. العاصمة الأوكرانية بلا كهرباء أو مياه

عار.. وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة بلجيكا وكندا في كأس العالم

رسالة إيه ما تحترمونا.. تعليق مثير من شوبير على صورة منتخب ألمانيا |فيديو

تعاون مع تشاد في تصنيع الألبان وتصدير الأمصال واللقاحات المصرية

الصحة العالمية: 40 مليون طفل معرّضون بشكل خطير للإصابة بالحصبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

يؤذى الكبار والصغار|بعد تحذيرات الصحة.. هؤلاء الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المخلوي

أمل جديد لمصابي الزهايمر| دواء يوقف تقدم المرض.. يناير المقبل

بعد ظهورهما لأول مرة.. معلومات عن ابنة عبلة كامل وزوجها الانجليزي

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ