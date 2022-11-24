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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: تعاون جديد لتدريب الأطباء بالجامعات المصرية على التقنيات الحديثة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاونًا جديدًا مع الكلية الملكية، لتدريب الأطباء بالجامعات المصرية وذلك علي التقنيات الحديثة في الجراحات والتي هي تتخصص بها كلية الجراحين الملكية بادنبرة.

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وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع عميد الكلية الملكية بإدنبرة.. اليوم

وأضاف “عاشور” خلال فاعليات اتفاقية التعاون أنه يتم دعم أطباء الجامعات وذلك للحصول علي شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين والتي هي شهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المركز الثقافي البريطاني.

وتعقد الفاعليات اليوم الخميس؛ بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة وبحضور عدد من قيادات الوزارة .

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