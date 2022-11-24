وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع عميد الكلية الملكية بإدنبرة.. اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المركز الثقافي البريطاني.



وتعقد الفاعليات غدًا الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري؛بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة وبحضور عدد من قيادات الوزارة .

بينما كان قد تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول اعتماد نتيجة الدفعة الأولى المقرر احتضانها فى حاضنة "الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء" إحدي حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجيا "انطلاق" والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د.محمود صقر رئيس الأكاديمية، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة ضمن برنامج "انطلاق" 43 حاضنة، ليغطي البرنامج معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن دعم حاضنة الاستشعار من البعد يأتى فى إطار جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحاضنة تعد إضافة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية، موضحًا أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» يُعتبر من المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال، والباحثين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة، والدعم المادي، والفني، واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة؛ بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى مشاركة الهيئة في عملية ريادة الأعمال ودعم الأفكار الناشئة؛ بهدف تقديم الدعم لذوي الأفكار الإبداعية ومساعدتهم للوصول بهذه الأفكار إلى منتج صناعي ثم شركة ناشئة، ومن ثم توطين التكنولوجيا، وتقديم صناعة مصرية جديدة، مضيفًا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يمثل أهمية كبيرة خاصة في معظم المشاريع القومية، ويُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.