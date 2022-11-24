اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بـ إدنبره ورؤساء جامعات.. تطوير العملية التعليمية في الطب بتوجيهات رئاسية

أيمن عاشور :

تطوير العملية التعليمية في المجال الطبي بتوجيهات من القيادة السياسية

عميد الكلية الملكية بإدنبرة: التعاون العلمي المُشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية



وزير التعليم العالي:

نحتفل باعتماد خريجي 3 جامعات مصرية من الكلية الملكية بإدنبره



بحضور أيمن عاشور.. توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات.. صور

وقع منذ قليل عدد من رؤساء الجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير المركز الثقافي البريطاني، اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة .



بينما قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى إن اليوم نحتفل مع 3 جامعات وهم جامعة النهضة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للاعتماد من الكلية الملكية بادنبرة وذلك دليل قوي على مدى جودة الخدمات المقدمة من تلك الجامعات والتي انعكست على اعتمادها واعتماد خريجيها والعاملين فيها

واضاف عاشور خلال فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، أن الجامعة هي صرح تعليمي عريق ومن اقدم الجهات التعليمية التي تعطي زمالة في الطب .



وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى إلى أن الوزارة تشهد اليوم نشهد اليوم حدث جديد وغير مسبوق للدولة ويأتي وفق توجيهات القيادة السياسية وبه عدة ايجابيات وأمور هامة من بينها دعم القطاع الطبي وتأهيل الكوادر الطبية بما يحسن جودة الخدمات المقدمة .

وأضاف عاشور خلال فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، أنه ضمن هذه الإيجابيات اعتماد الكلية الملكية بادنبرة وتطوير العملية التعليمية والحرص على أن يكون الخريج على مستوى تأهيل لا يقل عن أي خريج في مجالات الطب المختلفة على مستوى العالم.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى إن اليوم نحتفل مع 3 جامعات وهم جامعة النهضة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا للاعتماد من الكلية الملكية بادنبرة وذلك دليل قوي على مدى جودة الخدمات المقدمة من تلك الجامعات والتي انعكست على اعتمادها واعتماد خرجيها والعاملين فيها

واضاف وأضاف عاشور خلال فعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين عميد الكلية الملكية بادنبرة ورؤساء عدد من الجامعات، أن الجامعة هي صرح تعليمي عريق ومن اقدم الجهات التعليمية التي تعطي زمالة في الطب .

التعليم العالي: تعاون جديد لتدريب الأطباء بالجامعات المصرية وذلك علي التقنيات الحديثة

بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى أنه تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعاون جديد مع الكلية الملكية، لتدريب الأطباء بالجامعات المصرية وذلك علي التقنيات الحديثة في الجراحات التي والتي هي تتخصص بها كلية الجراحين الملكية بادنبرة.



وأضاف عاشور أنه يتم دعم أطباء الجامعات وذلك للحصول علي شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين والتي هي شهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين.

ومن جانبهم، أشاد وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من تطور كبير، مؤكدين أن التعاون العلمي المُشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائي مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

ووجه عميد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة الشكر لوزارة التعليم العالي لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كإحدى أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وبحث واقتراح السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار فيليب تايلور إلى أن الكلية تمنح شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين، مضيفًا أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهي كلية جراحة الأسنان، كلية مدربي الجراحة، كلية مدربي الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضي والتمارين الرياضية.

وأضاف عميد الكلية أنه جار العمل خلال الفترة المقبلة على دراسة التوسع في توفير اعتمادات لتخصصات أكثر للجامعات الثلاث.



وتعقد الفاعليات غدًا الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري؛بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة وبحضور عدد من قيادات الوزارة .