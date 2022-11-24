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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022

جمال علام ومحمد صلاح
جمال علام ومحمد صلاح

شهد اتحاد الكرة اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على مستوى منتخب مصر لكرة الصالات والكرة النسائية فى مشوار الاستعداد للمشاركة ضمن منافسات البطولات القارية.

وتصدّر نشرة أخبار اتحاد الكرة، الاعلان عن انطلاق مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد غد السبت التي يترك خلالها العديد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك . 

وشملت نشرة أخبار اتحاد الكرة  أيضًا خوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

وتضمنت نشرة أخبار اتحاد الكرة انطلاق المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر لكرة الصالات، والذى يستمر لمدة 4 أيام قادمة في اطار استعدادات فراعنة الصالات للمشاركة ضمن منافسات البطولات القارية.

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نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. مباريات ربع نهائي كأس مصر "2021/2022" تنطلق السبت بدون جمهور

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. تنطلق السبت المقبل المواجهات المؤجلة من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر "موسم 2021/2022" بدون حضور جماهيري.

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. وتفتتح المباريات بمواجهة الزمالك مع المصري في الخامسة مساء السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري، في ستاد الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. بينما يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة مساء الأحد الموافق 27 نوفمبر، في ستاد السلام، كما يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في التوقيت ذاته، في ستاد القاهرة الدولي.

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منتخب النسائية يواجه لبنان وديا فبراير المقبل  

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. يخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام المقبل.

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إقامة معسكر  مفتوح، في شهر ديسمبر المقبل، لمنح الفرصة للعديد من العناصر الجديدة التي سيتم ضمها لصفوف المنتخب.

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معسكر مفتوح لمنتخب الصالات

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. ينطلق غدًا الجمعة المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر لكرة الصالات، والذى يستمر لمدة 4 أيام، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على مستواهم بعد ضم عناصر جديدة لصفوف المنتخب.

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. ويعمل هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات وجهازه المعاون، الذي يضم المدرب العام نادر رشاد  ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالرحمن على تجهيز برنامج خاص للمعسكر الحالي.

نشرة أخبار اتحاد الكرة والمنتخبات اليوم الخميس 24/11/2022.. واختار الجهاز الفني قائمة تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمد جمال حداد، أحمد مصطفى فرج، محمد فتحي، كريم التاح، أحمد حسين، سمير عصام، إبراهيم السيد، محمد أحمد سلمان، بلال السيد، محمد طلعت، جمال عبد الناصر، محمد حامد، عبد الرحمن سيد، أحمد فكرى صالح، محمد جميل ومحمد هاني مغربي.

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