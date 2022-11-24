بعد نشرها على فيسبوك.. ضبط صاحب سيارة لطمسه لوحاتها

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مالك سيارة لقيامه بطمس لوحات سيارته الخلفية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول صورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعومة بتعليق متضمنةً قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها الخلفية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وضبط قائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وتبين عدم وجود طمس باللوحات الأمامية والخلفية.

وبمواجهته قرر بأن اللوحات المعدنية كانت غير واضحة وقام بإعادتها لأصلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.