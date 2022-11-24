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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. التعادل السلبي يحسم مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

لويس سواريز
لويس سواريز

حسم التعادل السلبي، مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية التي أقيمت على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسيطر منتخب أوروجواي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 54 %، وسدد 10 تسديدات منهم كرة على المرمى.

في المقابل سدد منتخب كوريا الجنوبية 7 تسديدات، جميعهم خارج القائمين والعارضة.

 

وبدأ منتخب أوروجواي المباراة بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: سيرجيو روشيت

خط الدفاع: مارتن كاسيراس - دييجو جودين - ماريا خيمينيز - ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط : ماتياس فيسينو - فيدريكو فالفيردي - بينانكور.

خط الهجوم : باليستيري - داروين نونيز - لويس سواريز.

وتضم المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات البرتغال وأوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

أوروجواي كوريا الجنوبية أوروجواي وكوريا الجنوبية بطولة كأس العالم 2022 كأس العالم

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