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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

كاس العالم قطر
كاس العالم قطر

يواجه المنتخب البرازيلي مساء اليوم الخميس ،صربيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

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وتواصل اليوم مباريات كأس العالم 2022 في قطر التي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا، وافتتحت مباريات مونديال قطر 2022 بمباراة قطر ضد الاكوادور، وينتظر المشجعون اليوم مباراة البرازيل ضد صربيا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

 

موعد مباراة البرازيل وصربيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية ،على ملعب لوسيل.

 

التشكيل المتوقع للبرازيل ضد صربيا

واستقر بيبي مدرب البرازيل على تشكيل السامبا في مواجهة صربيا اليوم والذي من المقرر أن يتكون من:

حراسة المرمى :  أليسون بيكر

خط الدفاع : دانيلو ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا

خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، وجابريال مارتينيلي ،رافينيا

المهاجمون:، جابرييل جيسوس، نيمار،رودريجو

ويلعب منتخب البرازيل في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

 

القنوات الناقلة  لمباراة البرازيل وصربيا في مونديال 2022

يتم بث المباراة بين البرازيل وصربيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات.
Alkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الازهري
Alkass EXTRA One HD  بتعليق أحمد الطيب
beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي

 

كما تبث المباراة بين البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022 على القنوات التالية :
NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD
SuperSport Select 1
Match! TV
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
TOD App - beIN SPORTS

البرازيل صربيا مونديال دور المجموعات بطولة كأس العالم منتخب البرازيل القنوات الناقلة

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