قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

يواجه المنتخب البرازيلي مساء اليوم الخميس ،صربيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتواصل اليوم مباريات كأس العالم 2022 في قطر التي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا، وافتتحت مباريات مونديال قطر 2022 بمباراة قطر ضد الاكوادور، وينتظر المشجعون اليوم مباراة البرازيل ضد صربيا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

موعد مباراة البرازيل وصربيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت قطر والسعودية ،على ملعب لوسيل.

التشكيل المتوقع للبرازيل ضد صربيا

واستقر بيبي مدرب البرازيل على تشكيل السامبا في مواجهة صربيا اليوم والذي من المقرر أن يتكون من:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : دانيلو ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا

خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، وجابريال مارتينيلي ،رافينيا

المهاجمون:، جابرييل جيسوس، نيمار،رودريجو

ويلعب منتخب البرازيل في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في مونديال 2022

يتم بث المباراة بين البرازيل وصربيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات.

Alkass EXTRA TWO HD بتعليق منتصر الازهري

Alkass EXTRA One HD بتعليق أحمد الطيب

beIN Sports HD 2 Max بتعليق حفيظ دراجي

كما تبث المباراة بين البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022 على القنوات التالية :

NPO 1

Match Football 1

BBC Red Button

Gol TV spain

BBC One

DR 1

NRK 1

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Teletica 7

YLE TV 2

Caracol Nacional TV

SuperSport Maximo 1

BNT 1 HD bulgaria

TVR 1

QazSport

beIN Sports FR HD 1

TF1 HD France

RSI LA 2 HD

SuperSport Select 1

Match! TV

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

beIN 4K HDR

Football HD tjk

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TOD App - beIN SPORTS