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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كوريا الجنوبية وكينيا تتفقان على إجراء محادثات لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري

صدى البلد

اتفقت كوريا الجنوبية وكينيا اليوم / الخميس / على العمل على إجراء عدة محادثات بشأن إنشاء منصة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.


وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التجارة الكوري آن دوك غيون ووزير التجارة والاستثمار الكيني موسى كوريا في سول، حيث تشاورا في الحاجة إلى تهيئة الظروف لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.


وقرر الجانبان العمل من أجل إجراء مشاورات حول كيفية إنشاء منصة تعاون يمكنها أن تعزز نطاق ومستوى التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.


وقال البيان إن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، حيث لكل منهما هياكل صناعية «تكمل ما لدى الطرف الآخر» وإمكانيات كبيرة في التنمية المشتركة للبنى التحتية للطاقة ومختلف المجالات الأخرى.


وطلب آن أيضا دعم كينيا لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".

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