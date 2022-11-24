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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلهثون وراء أوكرانيا .. بكري : أين ضمير العالم من الشعب الفلسطيني

فلسطين
فلسطين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب الفلسطيني رغم الأزمات والألم ، يضرب أروع الأمثلة ضد المحتل الصهيوني الغاشم.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن المحتل الصهيوني، احتل ارضنا منذ أكثر من 50 سنة، وفلسطين تقاتل من أجل رفع العلم الفلسطيني على كافة الأراضي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك عمليات تفجيرية وقعت في فلسطين وقتل على اثرها إسرائيلي، وعشرات الإصابات، والشرطة الاسرائيلية رفعت حالة التأهب إلى المستوى الثالث.

 

 فريسة للاحتلال الإسرائيلي

وأشار مصطفى بكري إلى أنه "أسأل العالم، الشعب الفلسطيني يعاني منذ سنوات طوال، منذ عام 1948، أرضه احتلت وشعبه شرد ومقدساته تدنس، فلماذا تلهثون وراء أوكرانيا وتتركون الشعب الفلسطيني فريسة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فنحن نريد الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، فأين ضمير العالم من الشعب الفلسطيني. 

 

مصطفى بكري أوكرانيا إسرائيل تل أبيب دول العالم

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