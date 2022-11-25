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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تايوان تتطلع إلى توقيع اتفاقيات تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية العام

صدى البلد

تتطلع تايوان إلى توقيع اتفاقيات تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية العام في إطار مبادرة التجارة الأمريكية التايوانية للقرن الحادي والعشرين، حسبما أفاد الوزير التايواني وكبير المفاوضين التجاريين جون دينج اليوم /الخميس/. 


ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عن دينج قوله خلال مؤتمر صحفي في تايبيه " اقترحنا على الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي خلال قمة أبيك في تايلاند عقد اجتماع آخر، لكن التفاصيل مثل الزمان والمكان لم تتقرر بعد." 


وقال دنيج، الذي كان عضوا في وفد تايوان إلى قمة أبيك، إنه وتاي يشعران بالرضا عن نتائج الاجتماع الأول الذي عقد في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، واتفقوا على أنه ينبغي الترتيب للمبادرة التالية في أقرب وقت ممكن.


وأضاف أن تايوان تأمل في توقيع العديد من "اتفاقيات التجارة المؤقتة" مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام ، لكن ذلك سيعتمد على التقدم المحرز في الجولة التالية من المحادثات التجارية في إطار المبادرة. 


وتم إطلاق المبادرة في يونيو الماضي، في أعقاب استبعاد تايوان من الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ (IPEF)، وتهدف إلى خلق مسار لاتفاقيات تجارية ثنائية جديدة ذات "التزامات عالية المستوى ونتائج مجدية اقتصاديًا"، وفقًا لـ الجانبين. 


ووفقًا لدنيج ، يمكن توقيع الاتفاقيات التجارية المؤقتة الأولى بمجرد أن يشعر الجانبان بالرضا عن قدرتهما على تحقيق نتائج في مجالات مثل ضمان تيسير التجارة، وإنشاء ممارسات تنظيمية جيدة ومعايير قوية لمكافحة الفساد، وتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين. 


وفي الوقت نفسه ، على هامش قمة أبيك الأسبوع الماضي، ضغط وفد تايوان أيضًا من أجل إدراج البلاد في الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ، وفقًا لما قاله دينج.
 

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