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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

صدى البلد

تتواصل غدا الجمعة 25 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

 

موعد مباريات الجمعة 25 -11 - 2022

وتنطلق غداالجمعة مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة ويلز وإيران ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم معهما إنجلترا وأمريكا .

فيما تنطلق مباراة قطر والسنغال في الثالثة عصرا ، ولقاء هولندا والإكوادور في السادسة مساء ، والمباراتين للمجموعة الأولى بالبطولة ، على أن تختتم لقاءات الجمعة ، في التاسعة مساء بمواجهة إنجلترا وأمريكا.

 

القنوات الناقلة  لمباراة الجمعة بمونديال قطر 2022

يتم بث مباريات الجمعة في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهي اللقاء الأخير في اليوم بين إنجلترا وأمريكا.
 

كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:
NPO 1
Match Football 1
BBC Red Button
Gol TV spain
BBC One
DR 1
NRK 1
ORF 1 Austria HD
RTP 1
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
TV4 Sweden
RTE Two
CT Sport
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Teletica 7
YLE TV 2
Caracol Nacional TV
SuperSport Maximo 1
BNT 1 HD bulgaria
TVR 1
QazSport
beIN Sports FR HD 1
TF1 HD France
RSI LA 2 HD
SuperSport Select 1
Match! TV
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 4 Max
beIN 4K HDR
Football HD tjk
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
TOD App - beIN SPORTS

المونديال الاكوادور كأس العالم مباريات الجمعة القنوات الناقلة beIN Sports

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