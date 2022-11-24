مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

تتواصل غدا الجمعة 25 - 11 - 2022 مباريات كأس العالم في قطر والتي انطلقت يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

موعد مباريات الجمعة 25 -11 - 2022

وتنطلق غداالجمعة مباريات الجولة الثانية والتي تبدأ من الثانية عشرة ظهرا بمباراة ويلز وإيران ضمن مواجهات المجموعة الثانية والتي تضم معهما إنجلترا وأمريكا .

فيما تنطلق مباراة قطر والسنغال في الثالثة عصرا ، ولقاء هولندا والإكوادور في السادسة مساء ، والمباراتين للمجموعة الأولى بالبطولة ، على أن تختتم لقاءات الجمعة ، في التاسعة مساء بمواجهة إنجلترا وأمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الجمعة بمونديال قطر 2022

يتم بث مباريات الجمعة في المونديال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية ، وقد أعلنت قنوات بي إن إذاعة مباراة واحدة عبر القناة المفتوحة عبر النايل سات وهي اللقاء الأخير في اليوم بين إنجلترا وأمريكا.



كما تبث مباريات الجمعة في كأس العالم قطر 2022 عبر عدة قنوات أخرى وهي:

NPO 1

Match Football 1

BBC Red Button

Gol TV spain

BBC One

DR 1

NRK 1

ORF 1 Austria HD

RTP 1

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

TV4 Sweden

RTE Two

CT Sport

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Teletica 7

YLE TV 2

Caracol Nacional TV

SuperSport Maximo 1

BNT 1 HD bulgaria

TVR 1

QazSport

beIN Sports FR HD 1

TF1 HD France

RSI LA 2 HD

SuperSport Select 1

Match! TV

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

beIN 4K HDR

Football HD tjk

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

TOD App - beIN SPORTS