كلاكيت تاني مرة.. زيادة 40 ألف جنيه في أسعار رينو ميجان

ارتفعت اسعار السيارة رينو ميجان للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر، حيث قدرت نسبة الزيادة نحو 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المحلي، حيث يتم طرحها عبر عدة فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى محرك سعة 1600 سي سي و محرك اخر تيربو سعة 1300 سي سي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة.

اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 534 ألف جنيه بدلاً من 494 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.

كما شهدت اسعار اصدارات رينو ميجان موديل 2022 تيربو زيادة سعرية بلغت 40 الف جنيه ايضا لتقدر اسعارها الرسمية على النحو التالي :

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 656 ألف جنيه بدلاً من 616 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 666 ألف جنيه بدلاً من 626 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 716 ألف جنيه بدلاً من 676 ألف جنيه.