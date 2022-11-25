عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كلاكيت تاني مرة.. زيادة 40 ألف جنيه في أسعار رينو ميجان

كلاكيت تاني مرة ..
كلاكيت تاني مرة .. زيادة 40 الف جنيه في اسعار رينو ميجان

ارتفعت اسعار السيارة رينو ميجان للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر، حيث قدرت نسبة الزيادة نحو 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المحلي، حيث يتم طرحها عبر عدة فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى محرك سعة 1600 سي سي و محرك اخر تيربو سعة 1300 سي سي.

بورصة السيارات | زيادة أوفر برايس رينو ميجان 2022

بورصة السيارات.. زيادة 74 ألف جنيه في سعر رينو سانديرو 2022.. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة.

اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022 

 

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 534 ألف جنيه بدلاً من 494 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 585 ألف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.

 

كما شهدت اسعار اصدارات رينو ميجان موديل 2022 تيربو زيادة سعرية بلغت 40 الف جنيه ايضا لتقدر اسعارها الرسمية على النحو التالي : 

 

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 656 ألف جنيه بدلاً من 616 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 666 ألف جنيه بدلاً من 626 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 716 ألف جنيه بدلاً من 676 ألف جنيه.

رينو ميجان رينو ميجان موديل 2022 السيارة رينو ميجان موديل 2022 أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

ترشيحاتنا

بعد ترامب .. ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر

فوائد خارقة لـ شاى البابونج .. تعرف عليها

صدمة.. رسميا البرازيل تكشف حجم إصابة نيمار

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

كيف سحر رسول الله وهو معصوم؟ وكيف تم إبطاله؟| إعجاز لن يعرفه كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

قصة شاب مولود بدون أرجل وبيد واحدة بعد كارثة تشيرنوبيل

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ