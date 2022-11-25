وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

هبط الدولار قوة لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم على المستوى العالمي ووصل إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهور.

وهبط الأخضر اليوم بنسبة تزيد على 0.17 % بعد انخفاض 1.02 % أمس، حيث فقدت العملة الأمريكية ما يقرب من 2 دولار، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وتراجعت الورقة الخضراء عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 105.790 فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بفارق يزيد على 9 نقاط بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 105.790 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 105.967 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.545 نقطة.

الدولار

وتسبب في تراجع الدولار التطورات السلبية التي أضعفت الطلب على العملة الأمريكية، على خلفية تلميحات الفيدرالي رفع الفائدة بشكل صغير في المستقبل القريب، وهذا هو سبب انتهاء ارتفاعات الدولار الأمريكي بالفعل، بحسب البنك التجاري الألماني “كوميرز بنك ”.

وهبط الأخضر بفعل تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.

وكشفت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية كليفلاند لوريتا ميستر، بأنه من المبكر التحدث عن إيقاف رفع سعر الفائدة، ولكنها ترى أنه من المنطقي إبطاء وتيرة التشديد قليلا.

ولعل أبرز أسباب تراجع الدولار أيضا هو ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 3.795%، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنحو 0.71% وسجل نحو 4.1096%.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه المصري

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وصعدت العملة الخضراء عدة مرات متتالية حتى سجلت أمام الجنيه مستويات 24.57 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، محل اهتمام الكثير حيث استقر عند 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم

وارتفعت أسعار صرف الأخضر محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.58 في بنك قناة السويس.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويعتبر سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الملايين يوميا وكذلك رجال الأعمال والمستوردين، وعن سعر الأخضر اليوم في مصر، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.48 جنيه للشراء و”24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.48 جنيه للشراء، “24.53 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.48 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.53 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح “24.48 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.58 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.48 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار اليوم

و سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.58 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء 24.58 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.50 جنيه للشراء، 24.57 جنيه للبيع.