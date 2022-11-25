عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

باب رزق لآلاف الصيادين.. تطوير بحيرة البردويل يحقق 6 مكاسب لأهالي سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، في العام 2017، لتوفير باب رزق لآلاف الصيادين وأسرهم وزيادة الثروة السمكية في إطار خطة مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

مشروع تطوير 5 بحيرات مصرية

وقد شمل المشروع تطوير عدد من البحيرات من بينها خمسة بحيرات شمالية ( المنزلة - البرلس -ادكو - البردويل - مريوط ) وتمثل هذه البحيرات أهمية اقتصادية بالغة حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 75% من إجمالي الإنتاج في مصر.

واجتمع الرئيس السيسي، الخميس، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط الهيئة.

ووجه الرئيس السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في إطار مبادرة "سيناء البردويل" التي تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير وصولًا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط،

ويكون ذلك من خلال تطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، فضلًا عن المساهمة فى استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كم2، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها فى تربة سيناء، الامر الذى يحقق مردود تنموي وبيئي كبير فى شمال سيناء.

الفريق أسامة ربيع: تطوير بحيرة البردويل لزيادة إنتاجها من الأسماك لـ 50 ألف طن سنوياً

الرئيس يوجّه ببدء تطوير بحيرة البردويل للوصول بالإنتاج لـ50 ألف طن من الأسماك الفاخرة

البردويل شريان لاقتصاد سيناء

وتقع بحيرة البردويل في الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، وطولها حوالي 90 كيلو مترًا وعرضها حوالي 22 كيلو مترًا، وتغطي مساحة 700 كيلو متر مربع، والبحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار، ويفصلها عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق، وهي من أنقى بحيرات العالم ومساحتها 165 ألف فدان ويوجد بها جزء كبير مياه ضحلة لم يستغل وتعمل سنوياً لمدة 8 شهور للحفاظ على المخزون السمكي وفترة توقف 4 أشهر من يناير حتى نهاية أبريل سنوياً.

وبالبحيرة أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع إنتاجها بسمعة متميزة محليًا وعالميا، حيث أنه حقق خلال الموسم الماضي، أعلى إنتاجية خلال 20 عامًا، و تُصدر أسماك البحيرة لجميع دول أوروبا، كما يبلغ متوسط انتاج للبحيرة ‏2600‏ طن خلال العام، و يعمل في البحيرة نحو 5 آلاف صياد ونحو 2000 مركب صيد.

أما عن جهود تطوير بحيرة البردويل، فقد تم رفع كفاءة وتطوير عدد 4 مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي 3500 طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى، و تم إنشاء قرية الصيادين مجهزة ومد طرق تصل لبحيرة البردويل.

خالية من التلوث.. خطة لزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك للتصدير

أسامة ربيع: إعادة استخدام رواسب تكريك بحيرة البردويل بالتربة الزراعية في سيناء

رفع كفاءة طريق اغزيوان  ببئر العبد المؤدي إلى مرسى  بحيرة البردويل

ورش عمل للسيدات بقري بئر العبد للاستفادة من إنتاج أسماك بحيرة البردويل

أما عن أهمية تطوير بحيرة البردويل فقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير واستعادة النظام البيئي لبحيرة البردويل، وتنمية شبه جزيرة سيناء بين هيئة قناة السويس وشركة "دريدجينج انترناشونال إن في" البلجيكية.

أهمية تطوير بحيرة البردويل 

وقد شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش قمة المناخ cop27، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث تكمن أهمية المشروع في:

  • المشروع يؤمن فرص عمل تتراوح بين 500 ألف إلى مليون فرصة متعلقة بالأنشطة المترتبة على تنفيذ المشروع.
  • من الجانب البيئي، تكمن أهمية هذا المشروع في التأثير الإيجابي المباشر على الموقع بالنسبة للعالم، وتأثيره على التغيرات المناخية الممتد إلى دول البحر المتوسط ودول شمال شرق إفريقيا، وذلك عن طريق استعادة دورة المياه والرياح الأصلية بسيناء.
  • العمل على نمو إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك، نظرًا لجودة الأسماك المنتجة طبيعيًّا بالبحيرة والمطلوبة عالميًّا.
  • مشروع تطوير بحيرة البردويل يأتي في إطار المخطط العام للدولة الهادف إلى تطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق.
  • التطوير له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما أنه ينال اهتمامًا عالميّا لأهميته البالغة، فضلًا عن أنه متوافق مع أهداف قمة المناخ بشرم الشيخ.
  • التعاون في المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام (PPP)، وعبر توفير الفرص التمويلية المقدمة من جهات التمويل الدولية.
بحيرة البردويل البحيرات السمكية الثروة السمكية شمال سيناء قناة السويس تطوير البحيرات المصرية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

موضوعات متعلقة

خبير: توجيهات الرئيس بتطوير بحيرة البردويل تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية

أسامة ربيع: إعادة استخدام رواسب تكريك بحيرة البردويل بالتربة الزراعية في سيناء

خالية من التلوث.. خطة لزيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك للتصدير

الفريق أسامة ربيع: تطوير بحيرة البردويل لزيادة إنتاجها من الأسماك لـ 50 ألف طن سنوياً

ترشيحاتنا

بعد ترامب .. ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر

فوائد خارقة لـ شاى البابونج .. تعرف عليها

صدمة.. رسميا البرازيل تكشف حجم إصابة نيمار

رام 16 جيجا وسعر رخيص..أوبو تطلق Oppo Reno 9 Pro+

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

كيف سحر رسول الله وهو معصوم؟ وكيف تم إبطاله؟| إعجاز لن يعرفه كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد .. طبيب يحذر من دواء يصيب الأطفال بـ الفشل الكلوي

قصة شاب مولود بدون أرجل وبيد واحدة بعد كارثة تشيرنوبيل

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ