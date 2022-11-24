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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجميد ممتلكاتهم ومصادراتها.. الولايات المتحدة تلاحق رجال الأعمال الروس

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، أن المدعين الأمريكيين يدرسون سبل الوصول لأصول رجال الأعمال الروس المجمدة في الولايات المتحدة لمصادرتها.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن المدعين الفدراليين أرسلوا خلال الأشهر الأخيرة مئات الاستدعاءات القضائية في محاولة للكشف عن العقارات والحسابات المالية والصناديق الاتئمانية لمواطنين روس لكي تصادرها لاحقا.

وبحسب الصحيفة، "تعكف الأجهزة الأمنية على البحث عن وثائق، يمكن أن تساعدها في حل الأحجيات الشائكة المتعلقة بحقوق الملكية".

ويأتي هذا كجزء من جهود متعددة الأوجه يبذلها الغرب لإيجاد مصادر جديدة لتقديم دعم عسكري لـ أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد.

وتشير الصحيفة إلى أن الغرب قام منذ فبراير بتجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 330 مليار دولار. منها حوالي 300 مليار تشكل احتياطيات البنك المركزي الروسي التي يحتفظ بها في حسابات مصرفية أجنبية. في حين أن حصة كبيرة من الأموال المتبقة تعود لرجال الأعمال وتضم شركات وحسابات مصرفية ويخوت وطائرات وعقارات ومجوهرات.

في الوقت نفسه، يواجه المسؤولون الأمريكيون صعوبات في عملية البحث عن الأصول "المخفية بفضل مهارة المحامين والمحاسبين والممولين ذوي الخبرة"، ما يجعل عملية مصادرتها ونقلها إلى كييف معقدة أيضا.

وتوضح الصحيفة أن المصادرة تعني نقل ملكية الأصول إلى الحكومة، في حين أن التجميد يمنع استخدامها من قبل المالك فقط.

وللحصول على غطاء قانوني ناشدت الإدارة الأمريكية الكونغرس بطلب توسيع صلاحياتها للاستيلاء على الأصول الروسية وإرسالها إلى أوكرانيا، حيث يقيد التشريع الحالي قدرات المسؤولين في هذا المجال.

الولايات المتحدة رجال الأعمال الروس البنك المركزي الروسي أوكرانيا العقوبات الامريكية

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