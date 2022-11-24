أشرف عقبة: لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي..فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة، بجامعة عين شمس، أن المضادات الحيوية لا تعالج الإصابات الفيروسية، مشيرا إلى أن بعض الشركات تدرس إنتاج لقاح للفيروس المخلوي



وقال أشرف عقبة ، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، أنه لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي، ولكن يتم العمل عل وجود لقاح فعال.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة، بجامعة عين شمس، أن الجهاز المناعي الحصن القوي ضد الفيروس المخلوي، وأيضا يحمي الإنسان من الفيروسات الأخرى.



يتعاونوا مع المدرسة

وأشار أشرف عقبة إلى أنه على أولياء الأمور أن يتعاونوا مع المدرسة للحفاظ على صحة الأطفال

