السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي

توفي اليوم الخميس الإعلامي الرياضي ولاعب نادي الاتحاد بـالسعودية السابق مدني رحيمي، وذلك بعد دخوله غرفة العناية المركزة، الأسبوع الماضي.

ولعب رحيمي في فريق الاتحاد خلال فترة الثمانينيات وحقق معه عدداً من البطولات من بينها كأس الملك وكأس ولي العهد، كما عمل ضمن الطاقم الإداري بالنادي ومن ثم أصبح أحد أعضاء الشرف.

وعمل الراحل محللاً رياضياً في عددٍ من القنوات منها القنوات الرياضية السعودية وقنوات خليجية.

ونعى الراحل عدد من الرياضيين والإعلاميين، داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن "مدني رحيمي" سبق أن دخل، قبل أكثر من عام، إلى العناية المركزة؛ إثر تعرضه لأزمة صحية عقب إصابته بجلطة دماغية.