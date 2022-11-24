سيارات جرفتها مياة الأمطار .. أول تعليق من التأمينات السعودية

أكد المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية عادل العيسى أن التأمين الشامل يغطي أضرار الكوارث الطبيعية، ومن ضمنها أضرار المركبات نتيجة الأمطار والسيول.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد أوضح أن حدود تغطية التأمين في وثائق تأمين المركبات تبلغ 10 ملايين ريال، و في حال الأمطار يتم تغطية المركبات المؤمن عليها تأمين شامل.

وصرح قائلا : «إن تعويض المركبات يكون وفقاً لجسامة الضرر فإذا كانت المركبات قابلة للإصلاح يتم إصلاحها، أما إذا أصبحت تالفة فيتم التعويض حسب القيمة السوقية أو التأمينية للمركبة».

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد لـ«عكاظ»، أن التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية لوثائق التأمين الشامل على المركبات أصبحت إلزامية على شركات التأمين بشمولها في التغطية التأمينية منذ من يناير 2018، بموجب تعليمات البنك المركزي، وعليه أصبحت كل وثيقة تأمين شامل من بعد هذا التاريخ شاملة للأضرار الطبيعية بما فيها السيول والأمطار.

وأضاف: «حدود التغطية التأمينية فيما يخص أضرار المركبة المؤمنة هو الحد الذي تم وضعه من قبل المؤمن وهو ما يعادل قيمة المركبة، أما تغطية الأضرار الناتجة عن المركبة للطرف الثالث فحدها الأقصى 10 ملايين ريال تقسم بالمناصفة بين الأضرار الجسدية والممتلكات».