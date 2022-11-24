باسم سمرة: تصالحت مع عمر كمال واعتبره ابني وصوته حلو

أكد الفنان باسم سمرة، أن صُلحه مع رحاب الجمل حصل بسبب تدخل اشرف زكي نقيب الممثلين وحال عدم تدخله لم يكن ليتم الصلح، قائلا: "لو اشرف زكي مكنتش تدخل مكنتش صالحت رحاب الجمل وأنا بحترم اشرف زكي وكبرته في المشكلة".

وأشار باسم سمرة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى عدم وجود خلافات حالية بينه وبين عمر كمال الان، مضيفا: "اتصلحنا من زمان أنا وعمر كمال وهو صوت حلو ومحتاجين مواهب زيه ومكنش في خلاف حصل وهو ابني الصغير وأنا كبير بشخصيتي".

أنا ممكن اموت عشان ولادي

وعن ارتباطه بأبنائه رد باسم سمرة قائلا: "أنا ممكن اموت عشان ولادي مش اقتل عشان ولادي وفي قانون ودولة وفي عرف ورجالة وعندي خطوط حمره في تربية أولادي زي أي بيت مصري وبعمل أنهم يتعلموا لغات وفروسية وسباحة".