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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 25 ألف جنيه على أسعار رينو ستيب واي

رينو ستيب واي موديل
رينو ستيب واي موديل 2022

شهدت أسعار السيارة الفرنسية رينو ستيب واي موديل 2022 زيادة جديدة بقيمة 25 ألف جنية، ويتم طرحها في السوق المصري بفئتين، وتعتبر من سيارات الهاتشباك الرياضية، حيث تعتبر هجيناً بين الهاتشباك وسيارات الكروس أوفر الصغيرة.

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رينو ستيب واي موديل 2022

مواصفات رينو ستيب واي موديل 2022

تعتمد السيارة رينو ستيب واي 2022 يعمل مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وقوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 نقلات.

 

وتتسارع السيارة رينو ستيب وايموديل 2022 انطلاقاً من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.3 ثانية.

رينو ستيب واي موديل 2022

وزودت السيارة رينو ستيب واي 2022 بتجهيزات أخرى، تتضمن: شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الذكية، بينما ترتكز على جنوط رياضية 16 بوصة، وحساسات ركن خلفية وكاميرا، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة،و تضم عدة تجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ومكيف للهواء، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD.

رينو ستيب واي موديل 2022

تحتوي السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 على مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية تعمل كهربيًا، بالإضافة إلى عدد 4 أبواب مع زجاج كهربائي، وسنتر لوك، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وبأبعاد هيكلية بلغت 4089 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1994 مم.

رينو ستيب واي موديل 2022

سعر السيارة رينو ستيب واي موديل 2022

رينو ستيب واي موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 414,000 جنيه 

رينو ستيب واي موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 424,000 جنيه

الهاتشباك رينو ستيب واي موديل 2022 رينو الكروس اوفر السوق المصري بورصة السيارات

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