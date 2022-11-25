أخبار السيارات|5 أنواع جديدة تبدأ بـ400 ألف جنيه .. 5 ماركات ارتفعت أسعارها خلال نوفمبر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قدمت العلامة التجارية العريقة فورد العديد من السيارات الاقتصادية الشهيرة في السوق المصري والتي احتلت مكانة مميزة وحافظت على قوتها الشرائية بفضل اعتماديتها، بالإضافة لسهولة توفر قطع غيارها.

شهدت السيارة رينو لوجان موديل 2022 ارتفاع جديد بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 25 الف جنيه.

شهدت العديد من السيارات الجديدة "الزيرو" زيادة رسمية جديدة على جميع الفئات المطروحة في السوق المصري، وجاءت أبرزها رينو سانديرو، وفولكس فاجن باسات، و اودي A3، سيات اتيكا، و كيا سبورتاج.

تعتبر السيارة هوندا سيتي أحد أشهر سيارات السيدان التي مرت على السوق المصري من بداية الألفية الجديدة، حيث تعد من السيارات الاقتصادية، ومازالت تحافظ على شعبيتها، ويستمر إنتاجها حتى اليوم.

ارتفعت العديد من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، ومنها النسخة جيلي اوكافانجو موديل 2022 والتي شهدت زيادة تتراوح بين 109 و 169 ألف جنيه، بالاضافة إلى جيلي كول راي والتي تراوحت زيادتها بين 99 و 104 آلاف جنيه.

تنتمي السيارة كيا كارينز موديل 2023 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتبر من أشهر سيارات العلامة التجارية الكورية في منطقة الخليج، وتعتبر من أفضل الخيارات المطروحة للاستيراد بعد قرار الحكومة المصرية.

استطاعت شركة فيات الايطالية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والمصرية، نسبة إلى العديد من المقومات، والتي ترجع إلى تنوع إصداراتها، إلى جانب الجزء الاعتمادي، مقابل قيمة سعرية مناسبة.

شهدت إصدارات شركة سانج يونج المقدمة بالسوق المصري، زيادة سعرية جديدة بعد تقديم موديلات 2023، ومنها النسخة XLV الشهيرة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث قدرت نسبة الزيادة لهذه السيارة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه لتشمل جميع الفئات.