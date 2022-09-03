أحدث أسعار سانج يونج 2022 في مصر .. صور

شهدت اصدارات سانج يونج الكورية ارتفاعًا بالقيمة التسويقية لجميع الطرازات المقدمة داخل السوق المحلي، وعلى رأسها الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV تيفولي و XLV، حيث شهدت تلك النسختين زيادة سعرية تتراوح بين 15 الف جنيه وحتى 20 الف جنيه.

احدث اسعار السيارة سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022 داخل السوق المصري.

تعتمد السيارة سانج يونج موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستكيع ضخ قوة قدرها 128 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات بتقنية الجر الامامي للعجلات.

احدث اسعار السيارة سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022

كما تضم سيارات سانج يونج موديل 2022 فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي وترفيهي، وزجاج كهربائي، ومكيف للهواء، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم.

احدث اسعار السيارة سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022

ودعمت سيارات سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022 بالعديد من التجهيزات مثل، مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع فتحة سقف كهربائية، وحزمة من التقنيات المتطورة.

احدث اسعار السيارة سانج يونج تيفولي و XLV موديل 2022

اسعار السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

الفئة الاولى سانج يونج تيفولي موديل 2022 بسعر 480 الف جنيه بدلًا من 465 الف جنيه.

الفئة الثانية سانج يونج تيفولي موديل 2022 بسعر 540 الف جنيه بدلًا من 520 الف جنيه.

اسعار السيارة سانج يونج XLV موديل 2022

الفئة الاولى سانج يونج XLV موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 500 الف جنيه بدلًا من 485 الف جنيه.

الفئة الثانية سانج يونج XLV موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 549 الف جنيه بدلًا من 529 الف جنيه.