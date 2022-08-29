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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 20 ألف جنيه.. أحدث أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2022| صور

سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي موديل 2022

شهدت أسعار سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 الكورية زيادة سعرية جديدة قدرها 20 ألف جنيه، وتقدم السيارة في فئتين داخل السوق المصري هما كمفورت وستايل بلس.

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 سانج يونج تيفولي موديل 2022

مواصفات سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

تعتمد سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة، مع 160 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4600 لفة بالدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 

تضم المقصورة الداخلية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022، شاشة ملونة تعمل باللمس، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومثبت سرعة، وز تفعيل وإيقاف المحرك.

 سانج يونج تيفولي موديل 2022

تأتي سانج يونج تيفولي موديل 2022 بمقدمة أنيقة ومصابيح أمامية هالوجين أو LED،و وإضاءة نهارية وكشافات ضباب، وغطاء محرك بخطوط حادة مزدوجة تمتد بشكل انسيابي إلى على الجانب ثم تصبح بارزة ناحية الخلفية ما يعزز من ديناميكية السيارة وجمالية السيارة، والمرايا الخارجية الكهربائية مع مؤشرات انعطاف وجنوط بقياس 16 و 18 بوصة.

 سانج يونج تيفولي موديل 2022

أسعار سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2022

سانج يونج تيفولي موديل 2022 الفئة الأولى Comfort بسعر 15,000 ألف جنيه مصري.

سانج يونج تيفولي موديل 2022 الفئة الثانية Style Plus بسعر 20,000 ألف جنيه مصري.

 

سانج يونج تيفولي سانج يونج تيفولي Style Plus Comfort

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