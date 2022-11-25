ما هو مرض بابا الفاتيكان الذي يعالجه أفضل طبيب للاعبي كرة القدم؟

تقدم العمر تسبب في مشاكل صحية للبابا فرانسيس، وحرصا على علاجه بالشكل الأفضل من مرض في ساقه، تم الاستعانة بأفضل طبيب يعالج لاعبي كرة القدم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم استدعاء رئيس الفريق الطبي في أتلتيكو مدريد إلى الفاتيكان للمساعدة في علاج البابا فرانسيس الذي يعاني من التهاب في الركبة.

كان قد ألغى البابا البالغ من العمر 85 عامًا أنشطة مختلفة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك رحلة إلى إفريقيا ، بسبب مشاكل في التنقل، وقال خوسيه ماريا فيلالون إن البابا كان لطيفًا جدًا ولكنه أيضًا عنيد جدًا لأنه رفض الخضوع لعملية جراحية.

ومن المعروف أن الطبيب متخصص في جراحة العظام والكسور في أتلتيكو مدريد منذ عام 1995، لكن في الوقت نفسه يعد البابا فرانسيس من أشد المعجبين بنادي سان لورينزو الأرجنتيني، وليس نادي مدريد، تقع قاعدة كرة القدم في سان لورينزو في بوينس آيرس ، حيث ولد البابا واسمه الحقيقي “خورخي ماريو بيرغوليو”.

أمراض أصابت بابا الفاتيكان

منذ مايو الماضي، سار زعيم أكثر من مليار روماني كاثوليكي في جميع أنحاء العالم، مستعينًا بعصا أو كرسيًا متحركًا، لكن يبدو أن الحركة أصبحت أكثر صعوب.

وفي مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية كوب ، قال الدكتور فيلالون "أنا متفائل بأنه يمكن مساعدة البابا"، لكنه اعترف بأن جدول البابا المزدحم جعل العلاج أكثر صعوبة.

كما قال بأنه في أول لقاء له مع البابا ، كان متوتراً للغاية بسبب مسؤولية هذا التحدي الجديد، وقال أنه سيقدم المزيد من العلاج لأن البابا يرفض الجراحة بعد أن خضع لعملية جراحية في القولون في يوليو من العام الماضي.

وأوضح أن التهاب المفاصل عند البابا يسبب تورمًا في مفاصله، وتابع: "لديه شخصية عظيمة ، إنه يؤدي عمله بشكل جيد وواضح للغاية كما أنه رجل ممتن للغاية ، وودود للغاية ولطيف ويحب كرة القدم".