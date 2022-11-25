عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات رادعة.. 5 ملايين جنيه غرامة لأصحاب أخبار الطقس الكاذبة| تفاصيل

اخبار الطقس
اخبار الطقس

شهد الأسبوع الجاري موافقة  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية و الطقس ، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

txt

خبير مناخ يفجر مفاجأة صادمة عن سيول جدة.. ماذا قال؟

txt

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس الأسبوع المقبل

عقوبات مقدمي الأخبار غير الصحيحة عن الأرصاد الجوية

ووضع مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقوبات رادعة لمقدمي خدمات الارصاد الجوية غير الصحيحة، حيث نص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة. 

 

اختصاصات جديدة للهيئة العامة للأرصاد الجوية

 

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.

كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

الطقس الدكتور مصطفى مدبولى خدمات الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

أحمد حسن: قرار مفاجئ من كولر بشأن بيرسي تاو

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى 1444.. 10 كلمات للتوبة والرزق

ترشيحاتنا

قيمة الوديعة البنكية للسيارة هيونداي i20 بالدولار| تفاصيل

مفاجأة.. السعودية تفكر في شراء ليفربول أو مانشستر يونايتيد

سها جندي: بحث إمكانية إنشاء مركز مصري سعودي للهجرة والوظائف لتأهيل العمالة

المالية: بريطانيا.. شريك استراتيجي رئيسي لمصر.. ومستثمر أجنبي رائد بالسوق المصرية

وزير الإسكان: طرح قطع أراض بنشاط ورش صغيرة في الشروق

ما هو مرض بابا الفاتيكان الذي يعالجه أفضل طبيب للاعبي كرة القدم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت.. بأسهل الخطوات

مش عارفة ألبسه.. نورهان قنديل تثير الجدل بخلع الحجاب بعد أيام من ارتدائه

نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

فوائد خارقة لتناول البرتقال الأحمر.. تعرف عليها

فيديو

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ