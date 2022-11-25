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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملحن محمد يحيي يشيد بـ كورال روح الشرق في أغنية واحدة واحدة لـ حماقي

حماقي
حماقي

أشاد الملحن محمد يحي، بغناء فريق كورال “روح الشرق” لـ أغنية “واحدة واحدة” للفنان محمد حماقي، وأعاد نشر الفيديو من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق قائلاً: “الله جميلة في صوتكم، من أحلى الحاني وبحبها جدا”.

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ويستعد فريق “روح الشرق” لإحياء حفل غنائي يوم 2 ديسمبر في ساقية الصاوي، وقد قدم الفريق منذ ظهوره عدد كبير من الاغاني الشهيرة بأصوات جماعية، ولاقوا اعجاب كبير من المتابعين.

وقدم فريق كورال روح الشرق مجموعة من أغاني التراث القديمة وأغاني جديدة من إنتاجهم، خلال استضافتهم ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".


وكشف محمود محسن، مايسترو كورال روح الشرق، عن أنه قال لأعضاء الكورال بعد تكوينه إنه خلال عام سنكون ضيوف عند الإعلامية منى الشاذلي، معقبا: "الحلم تحقق وهما يشهدوا عليا".

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وأضاف محمود محسن، مايسترو كورال روح الشرق: "أنا حلمت وأعضاء الفريق صدقوا"، لافتا: "كل ما يحدث معنا ممنهج".

 

وأشار: "نحضر اليوم لنجوم جديدة، والكورال سيعرض أصوات جديدة جميلة خلال الفترة المقبلة"، موضحا: "الفريق يضم مجموعة من الشباب والأطفال وافضل ما يتمتعون به هو روحهم الحلوه".


وتابع: "أول إنتاج قمنا بعمل أغنية "كلنا جنودك"، وهى من ألحان وكلمات وليد جمال، وبعد ذلك قمنا بعمل أغنية "كل اللى ناقصك"، و"أغنية أنا عايش".
 

محمد يحي واحدة واحدة حماقي محمد حماقي ساقية الصاوي معكم منى الشاذلى

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