تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 770 شاحنة و54 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 348 شاحنة و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 422 شاحنة و 32 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية2 واستقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفن الثلاث دليلة والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة 320 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1260 راكب بموانيها.

