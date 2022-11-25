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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. 3 أشخاص يختطفون شريكهم ويجبرونه على توقيع إيصال أمانة

صدى البلد

ضبط رجال المباحث ثلاثة أشخاص بالقاهرة لإحتجازهما آخر وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات قررت بتضررها من ثلاثة أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم .

تم إستهدافهم وضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم ، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا بإستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها ، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى ، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة إيصال أمانة قسم شرطة 15 مايو مديرية امن القاهرة إحتجاز زوجها

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