أهالي المحلة يشيعون جثمان رجل الخير محمد الشافعي

شيع الآلاف من أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية ظهر اليوم جنازة رجل الخير محمد الشافعي أحد مؤسسي صناعة الغزل والنسيج، عقب أداء صلاة الجنازة في مشهد جنائزي مهيب بمسجد الشامي في قلب المدينة العمالية حتي مثواه الأخير بمقابر أسرته بطريق الدائري "المحلة - المنصورة".



وكانت أسرة رجل الأعمال وفاعل الخير الحاج محمد الشافعي، أعلنت عن وفاته خلال الساعات الأخيرة عقب رحلة طويلة علاجية من مرض السرطان اللعين عقب عودته من الخارج وإجراء فحوصات دورية.



وتحولت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادقات عزاء ونعي رجل البر والتقوى عقب رحيله، لافتين إلى أنه كان نموذج للقدوة والإلتزام وخبرة امتدت لأكثر من 50 سنة.





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