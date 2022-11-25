إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي مغاغة بالمنيا

أصيب 15 شخصا جميعهم من محافظة سوهاج اليوم الجمعة إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة في شمال المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتبين وقوع الحادث بسبب إنفجار أحد الإطارات.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8317 ص س س، ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة 15 شخص، جميعهم من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد، وتم نقلهم إلي المستشقي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن السيارة كانت قادمة من القاهرة ومتجهة إلي محافظة سوهاج، وانقلبت أمام قرية برطباط بمغاغة، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق.