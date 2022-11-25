عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي مغاغة بالمنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

أصيب 15 شخصا جميعهم من محافظة سوهاج اليوم الجمعة إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة في شمال المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتبين وقوع الحادث بسبب إنفجار أحد الإطارات.

محافظ المنيا ينعي الفنان التشكيلي حسن الشرق

محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقطاعات الخدمية


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8317 ص س س، ميكروباص "أجرة" بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة 15 شخص، جميعهم من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد، وتم نقلهم إلي المستشقي المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وأفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية أن السيارة كانت قادمة من القاهرة ومتجهة إلي محافظة سوهاج، وانقلبت أمام قرية برطباط بمغاغة، بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي سوهاج انقلاب سيارة مشروعات حياة كريمة الصحراوى الغربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

طبيب البرازيل يرد على تصريحات مدرب السامبا بشأن إصابة نيمار

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا ينعي الفنان التشكيلي حسن الشرق

ترشيحاتنا

وزير الري : نستخرج 10 أطنان بلاستيك من نهر النيل شهريًا

قناتان مفتوحتان تذيعان مباراة قطر والسنغال في كأس العالم مجانا.. اعرف التردد

تحرّك جادّ من وزارة الري فى البساتين ومزارع قصب السكر

بعد واقعة وفاة أب لحرمانه من رؤية ابنته.. قانوني: الحل في الاستضافة

انتصار السيسي : نمضي معا للحفاظ على حقوق المرأة وإنهاء العنف ضدها

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي مغاغة بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة بدون ماكياج .. مصمم أزياء شهير يثير الجدل مع إسعاد يونس

بعد إصابة أنغام.. 5 معلومات غير متوقعة عن مرضها

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

فيديو

حلوة بدون ماكياج .. مصمم أزياء شهير يثير الجدل مع إسعاد يونس

ملمسنيش.. فتاة زفة الشرف بالشرقية تفجر مفاجأة وتكذب زوجها في التحقيقات|فيديوجراف

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ