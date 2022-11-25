عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضباط هنود يتهمون الفئران بأكل 600 كيلو جرام حشيش دليل على تجار المخدرات

فأر
فأر

في واقعة غريبة وطريفة من نوعها، زعم الضباط الهنود أن القوارض "الفئران" أكلت مئات الكيلوجرامات من الحشيش المخزن كدليل على تجار المخدرات.

واتهم مسؤولو دائرة الشرطة الهندية، "الفئران الشجاعة" كما أطلقوا عليها، بأنهم الجناة المسؤولين عن اختفاء مئات الكيلوجرامات من الحشيش، الذي تم ضبطه من تجار المخدرات وتم تخزينه كدليل في قضايا تجارة المخدرات، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

جاء التفسير غير المعتاد، بعد أن طلبت محكمة في ولاية أوتار براديش، من قوات تطبيق القانون، تقديم الماريجوانا المصادرة للعديد من قضايا المخدرات الجارية، التي يعود تاريخها إلى عام 2018.

وردت الشرطة بالقول إنها لا تستطيع تقديم المبلغ الكامل لأن الفئران دمرت 195 كيلوجراما من الحشيش في حالة واحدة، وقالوا أيضا إن القوارض قد أكلت "بعض" الأدلة في حالة أخرى تتعلق بـ 386 كيلوجرامًا من العقار.

محمد رمضان يشارك استعراضاً مع جمهوره في الهند| شاهد

الهند: إعطاء اليمن أولوية في صادرات القمح لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي بها

وأضاف مسؤولو إنفاذ القانون: "الجرذان حيوانات صغيرة وليس لديهم خوف من الشرطة" ، مشيرين إلى أنه "من الصعب حماية المخدرات منها".

وأوضح المدعي العام لماثورا رانفير سينغ كذلك، أنه لا يوجد مكان في مركز الشرطة، حيث يمكن أن يكون القنب "الحشيش" في مأمن من الفئران.

بدوره اعترف القاضي سانجاي تشودري، بأن الشرطة "لم تكن لديها الخبرة" للتعامل مع مثل هذه القوارض الصغيرة، وأشار إلى أن حوالي 700 كيلوجرام من الماريجوانا التي استولت عليها سلطات إنفاذ القانون موجودة حاليًا في مراكز الشرطة في منطقة ماثورا وأن كل ذلك كان في خطر غزو ​​الفئران.

ومضى القاضي ليقترح أن الطريقة الوحيدة لحماية القنب من "مثل هذه الفئران الشجاعة" هي بيعه بالمزاد لمختبرات أبحاث المخدرات وشركات الأدوية وإرسال العائدات إلى الحكومة.

وأمرت المحكمة، الشرطة بإيجاد طريقة للتعامل مع "تهديد الفئران" وتقديم أدلة على أن القوارض قد دمرت بالفعل 581 كيلوجرامًا من الماريجوانا ، التي ورد أنها تساوي ستة ملايين روبية هندية (7341 دولارًا أمريكيًا).

فئران الهند الشرطة الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

طبيب البرازيل يرد على تصريحات مدرب السامبا بشأن إصابة نيمار

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

ترشيحاتنا

كأس العالم 2022.. دييدهيو يسجل الهدف الثاني للسنغال في شباك قطر

الإمارات .. قرار عاجل بمنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة في جزيرة أبوظبي

خطيب المسجد النبوي: الله حدد أساس العلاقة الزوجية في 3 آيات بينات

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة| المجلس القومي يتصدى بـ كوني

الصلاة على النبي .. أعظم القربات يوم الجمعة لا تسهو عنها

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تكشف عن إطلالات نورهان قنديل بعد خلع الحجاب| شاهد

مشجعة تخدش الحياء وسعودي يقبّل ألمانية .. 5 مشاهد مثيرة بمونديال قطر 2022

حلوة بدون ماكياج .. مصمم أزياء شهير يثير الجدل مع إسعاد يونس

بعد إصابة أنغام.. 5 معلومات غير متوقعة عن مرضها

فيديو

لحظة استقبال الجمهور الكويتي لـ تامر حسني.. ڤيديو

أمطار لمدة 4 أيام.. تحذير عاجل من ألأرصاد بسبب حالة الطقس.. فيديو

ارتفاع جديد في الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد انتهاء الجولة الأولى| تفاصيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ