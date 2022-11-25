ضباط هنود يتهمون الفئران بأكل 600 كيلو جرام حشيش دليل على تجار المخدرات

في واقعة غريبة وطريفة من نوعها، زعم الضباط الهنود أن القوارض "الفئران" أكلت مئات الكيلوجرامات من الحشيش المخزن كدليل على تجار المخدرات.

واتهم مسؤولو دائرة الشرطة الهندية، "الفئران الشجاعة" كما أطلقوا عليها، بأنهم الجناة المسؤولين عن اختفاء مئات الكيلوجرامات من الحشيش، الذي تم ضبطه من تجار المخدرات وتم تخزينه كدليل في قضايا تجارة المخدرات، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

جاء التفسير غير المعتاد، بعد أن طلبت محكمة في ولاية أوتار براديش، من قوات تطبيق القانون، تقديم الماريجوانا المصادرة للعديد من قضايا المخدرات الجارية، التي يعود تاريخها إلى عام 2018.

وردت الشرطة بالقول إنها لا تستطيع تقديم المبلغ الكامل لأن الفئران دمرت 195 كيلوجراما من الحشيش في حالة واحدة، وقالوا أيضا إن القوارض قد أكلت "بعض" الأدلة في حالة أخرى تتعلق بـ 386 كيلوجرامًا من العقار.

وأضاف مسؤولو إنفاذ القانون: "الجرذان حيوانات صغيرة وليس لديهم خوف من الشرطة" ، مشيرين إلى أنه "من الصعب حماية المخدرات منها".

وأوضح المدعي العام لماثورا رانفير سينغ كذلك، أنه لا يوجد مكان في مركز الشرطة، حيث يمكن أن يكون القنب "الحشيش" في مأمن من الفئران.

بدوره اعترف القاضي سانجاي تشودري، بأن الشرطة "لم تكن لديها الخبرة" للتعامل مع مثل هذه القوارض الصغيرة، وأشار إلى أن حوالي 700 كيلوجرام من الماريجوانا التي استولت عليها سلطات إنفاذ القانون موجودة حاليًا في مراكز الشرطة في منطقة ماثورا وأن كل ذلك كان في خطر غزو ​​الفئران.

ومضى القاضي ليقترح أن الطريقة الوحيدة لحماية القنب من "مثل هذه الفئران الشجاعة" هي بيعه بالمزاد لمختبرات أبحاث المخدرات وشركات الأدوية وإرسال العائدات إلى الحكومة.

وأمرت المحكمة، الشرطة بإيجاد طريقة للتعامل مع "تهديد الفئران" وتقديم أدلة على أن القوارض قد دمرت بالفعل 581 كيلوجرامًا من الماريجوانا ، التي ورد أنها تساوي ستة ملايين روبية هندية (7341 دولارًا أمريكيًا).