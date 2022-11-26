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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة قادمة للشباب من وان بلس.. تفاصيل إمكانات هاتف OnePlus Ace 2

هاتف وان بلس الشبابي
هاتف وان بلس الشبابي OnePlus Ace 2

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد للمنافسة على تقديم واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة للعام المقبل 2023 ، حيث سيحمل الهاتف عددا من التقنيات الفريدة والتصميم الأنيق، كما سيكون سعره مناسب للشباب والفئة المتوسطة. 

وبحسب تقرير من Android Central فإن وان بلس ستفاجئ المستخدمين بهاتفها القادم OnePlus Ace 2 الذي سيضم عدد كبير من التغييرات، بالإضافة إلى تحسين الأداء، حيث سيحصل الهاتف على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف الذكية في 2022 . 

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وسيأتي هاتف وان بلس القادم OnePlus Ace 2 بشاشة كبيرة  قياس 6.7  بوصة، من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Ace 2  كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر من شركة سوني من نوع Sony IMX890،  مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، وتصوير الفيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية لتصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 100 واط، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13 . 

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