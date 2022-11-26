أمام المعازيم.. أب يطلق زوجته بالثلاثة في فرح ابنته بدمياط

فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروس بإحدى القاعات بمحافظة بدمياط، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال: “وبالنسبة لأم العروسة إنتي طالق بالثلاثة”.

حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم، سواء من أهل العروس أو أهل العريس أو المعارف من الحضور".

وأكد أحد شهود العيان ممن كان موجودين بحفل الزفاف، أن “جميع من بالقاعة تفاجأ بوالد العروس يطلّق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب، وشاهدنا انهيار العروس فور سماعها والدها يقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع”.

وقال: “مهما كانت الخلافات بين الرجل وزوجته، فليس من المفترض أن يكسر قلب ابنته يوم زفافها وبهذا الشكل المحزن”.