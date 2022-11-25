محمود فايز يحذر منتخب السعودية قبل مواجهة بولندا بكأس العالم .. تفاصيل

أكد محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني أن مباراة منتخب السعودية أمام بولندا المقرر إقامتها غدا السبت فى إطار منافسات بطولة كأس العالم أصعب من لقاء الأرجنتين.

وحقق منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مفاجآة من العيار الثقيل وتغلب على نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأولى للأخضر السعودي ببطولة كأس العالم المقامة فى قطر 2022.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: مباراة السعودية أمام بولندا غداً ستكون أصعب من مباراة الأرجنتين.

أضاف محمود فايز: وبالمناسبة مهما كانت نتيجة المباراة ستظل مشاركة تاريخية واستثنائية لمنتخب السعودية وسيظل مستر رينار مدرب عظيم وسيظل الدوري السعودي أقوى دوري عربي ولن يغير من العمل والجهد والنظام والتطور الظاهر في كل أركان المملكة. والسلام عليكم ورحمة الله.

مدرب منتخب السعودية يسخر من ميسي

واصل الفرنسي، هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، احتفالاته بالفوز على الأرجنتين بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الفريقين في الجولة الأولى بالمونديال.

ونشر رينارد مدرب منتخب السعودية صورة عبر "انستجرام" حيث استبدل أحد متابعي المدرب الفرنسي صورة قائد منتخب البرتغالى رونالدو بصورة له فى أحد الإعلانات التي تواجد معه النجم ميسى، حيث كان النجمان يلعبان الشطرنج في إشارة لفوز المدير الفني باللعبة.

وكان قد حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي المنتخب السعودي لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

رينارد داهية

أثنى حاتم خيمي نجم الكرة السعودية الأسبق على هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية.

قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هيرفي رينارد مدرب داهية والدليل اعتماده على مصيدة التسلل أمام منتخب الأرجنتين الذي يتميز بالسرعات".

وأضاف: "هيرفي رينارد مكسب لكرة القدم السعودية، وسعيد بوجوده في المنتخب السعودي".

وعن توقعه بشأن بطل كأس العالم 2022 اختتم: "أعتقد أن المنتخب البرازيلي هو الأقوى وقد يُتوج باللقب".